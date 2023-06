Pêche à l’aimant dans un puits

La pêche à l’aimant est une activité qui a le vent en poupe ces dernières années. Originale et souvent riche en surprises, elle consiste à plonger un aimant puissant dans un plan d’eau pour récupérer des objets métalliques enfouis. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à une expérience de pêche à l’aimant réalisée dans un puits ancien datant de 1730.

Des équipements adaptés pour une aventure inédite

Pour cette expédition, le choix du matériel est primordial. L’aimant utilisé est un modèle mono phase de 400 kg, idéal pour ce type d’exploration. Il provient de la boutique « La Boutique du Fuyard », qui propose un code promo permettant de bénéficier d’une remise de 5%. Ce lien est disponible dans la description de la chaîne.

Le puits, quant à lui, est profond d’environ 15 à 20 mètres, avec de l’eau stagnante au fond. Pour tenter de récupérer les objets enfouis dans la vase, une griffe de pêche a été préparée. Cependant, la longueur de corde nécessaire pour cette opération étant trop importante, notre explorateur s’est finalement contenté de l’aimant de 400 kg.

Plongée au cœur d’un puits chargé d’histoire

Une fois le matériel installé et le trépied positionné pour filmer l’expédition, l’aimant est descendu dans l’eau, à la recherche de trésors cachés. Dès les premières plongées, des objets métalliques sont remontés à la surface, tels qu’un morceau de fer et un vieux pot en métal recouvert de vase. Ce dernier pourrait être une ancienne boîte en fer en décomposition, bien qu’il soit difficile d’en être certain à ce stade.

Au fil des essais, l’aimant se retrouve régulièrement attiré par de puissantes forces magnétiques, témoignant de la présence d’objets métalliques au fond de l’eau. Malgré le poids et la difficulté à déloger certains éléments, notre aventurier ne se décourage pas et parvient même à extraire une chaîne en métal ancien, sans doute utilisée jadis pour descendre et remonter les seaux d’eau.

La griffe de pêche à la rescousse

Face aux difficultés rencontrées pour remonter certains objets avec l’aimant seul, la griffe de pêche est finalement mise en place. Cet outil se compose de deux cordes : l’une servant à descendre la griffe au fond du puits et l’autre à ouvrir et fermer les crochets pour saisir les objets.

Grâce à cet ingénieux système, il devient plus aisé de récupérer les objets coincés dans la vase ou retenus par la force de l’eau. Parmi les découvertes réalisées grâce à la griffe, on compte notamment un petit ballon à l’effigie de Mon Petit Poney, qui aura sans doute ravi les plus jeunes.

Un trésor du passé remonté à la surface

L’une des trouvailles les plus impressionnantes de cette expédition reste sans conteste la chaîne en métal ancien, qui témoigne du savoir-faire de l’époque. Les maillons, imposants et robustes, ne sont plus fabriqués de cette manière aujourd’hui. La chaîne était sans doute utilisée en combinaison avec une poulie pour descendre et remonter les seaux d’eau.

Il est également intéressant de noter la présence d’une attache en métal, qui servait probablement à fixer le seau. Bien que les objets trouvés ne soient pas d’une grande valeur pécuniaire, ils offrent un précieux témoignage sur les pratiques et le mode de vie de nos ancêtres. Une fois nettoyés et restaurés, ils pourraient même être exposés ou conservés en souvenir de cette aventure hors du commun.

Une expérience enrichissante et pleine de surprises

La pêche à l’aimant dans un puits ancien se révèle être une activité passionnante, où chaque plongée peut réserver son lot de surprises. Malgré les défis rencontrés, tels que la profondeur du puits, la vase ou encore la force magnétique des objets, notre explorateur est parvenu à remonter des trésors du passé et à nous offrir un voyage dans le temps.

Cette aventure prouve que la pêche à l’aimant peut être pratiquée dans des lieux variés et receler de véritables pépites historiques. Alors n’hésitez plus, munissez-vous de votre aimant et partez à la découverte des richesses enfouies dans les eaux françaises !