Quel détecteur choisir quand on veut offrir un détecteur de métaux pour enfant ? C’est sur ce point que nous vous proposons nos conseils aujourd’hui car il est important de ne pas se tromper dans le choix d’un matériel de détection à destination des plus jeunes.

Pourquoi les enfants adorent les détecteurs de métaux ?

Les enfants sont naturellement curieux et, comme nous autres adultes, ils sont fascinés par les chasses aux trésors et autres mystères. Depuis les histoires de pirates aux différents faits divers annonçant la découverte de tel ou tel trésor, les enfants sont très souvent sollicités et leur soif de découverte est insatiable. C’est la raison pour laquelle il arrive fréquemment qu’un enfant demande un détecteur de métaux pour son noël ou son anniversaire. Cet appareil lui semble magique car il permet de sonder les sol, de rendre visible ce qui est invisible. Il s’imagine déjà découvrir un magot enfoui ou ressortir de terre une épée du moyen age!

Qualité requise pour la détection de loisir

Si beaucoup de parents jugent comme une bonne idée d’offrir un détecteur à leur progéniture, c’est parce que la détection de loisir est avant tout un loisir aux multiples facettes positives. Primo, il s’agit d’un loisir extérieur, que l’on pratique dans les champs, dans les forets, sur les plages. Oubliez les consoles de jeux et autres tablettes, pour une fois les mômes sont au grand air ! Ils parcourent les bois et les près en passant leur poêle à frire partout en espérant dégotter une monnaie ou un bijou égaré. C’est également une activité physique car en détection, on creuse, on creuse et on creuse encore!! Ajoutez à cela quelques heures de marche et le soir les bambins tombent de fatigue !

La chasse au trésor avec un détecteur fascine les enfants !

Mais surtout, la détection est un formidable vecteur pour l’accès au savoir. Bien mieux que les cours d’histoire ânonnés par les professeurs du collège, elle permet de se documenter de manière réelle : quand on trouve un bouton d’uniforme, on se demande à quel régiment il appartenait. Un petit tour sur wikipédia nous apprend que l’armée de Napoléon est passée tout près de chez nous en telle année. Quand on sort une monnaie, on s’empresse de l’identifier et l’on se renseigne sur l’année de sa fabrication : quel roi était au pouvoir, quel contexte, etc.… Un saut dans le passé bien plus passionnant pour les enfants que les bancs de l’école peuvent en donner.

La détection permet donc d’épuiser nos enfants, de les documenter, de leur enseigner la patience et elle sensibilise nos enfants à l’écologie car on se doit de ramasser les déchets métalliques qui polluent la nature et les placer dans une vraie poubelle.

L’âge de l’enfant : un critère important !

Il est important de noter que l’âge est important lorsque l’on souhaite offrir un détecteur de métaux. En effet, il est inutile d’offrir un détecteur à un enfant de moins de 7 ans. Les détecteurs de métaux pour enfants, même s’ils sont légers, pèsent quand même 1 kilo et au bout de 10 minutes, cela devient vite assez lourd.

Mais c’est surtout au niveau de la patience que l’enfant risque de se lasser. En effet, les plus jeunes espèrent trouver un trésor dés les premières minutes et il faut souvent les canaliser en leur expliquant que les butins ne courent pas les rues.

L’âge idéal pour débuter la détection est situé autour de 10 ans. Le tempérament de l’enfant sera également important car certains seront vite saoulés et préféreront jouer au base-ball avec la pelle quand d’autres seront vraiment mordus par ce passe-temps.

Les détecteurs de métaux pour enfants.

Pour choisir un détecteur de métaux pour enfants, il faut respecter un certains nombre de critères.

Le prix d’un détecteur pour enfant.

Le premier est le prix. Il est possible de trouver sur internet des détecteurs de métaux à 50 ou 100€. Il s’agit là de jouets, made in china, qui n’ont aucune puissance et qui sonnent sur tout et n’importe quoi. Ces appareils risquent de dégoûter votre enfant de la détection car ils sonneront sur tous les déchets. Gardez à l’esprit que le prix minimum pour un appareil de détection, même pour débutant, est situé autour de 200€. Les plus grandes marques sont américaines.

Les fonctionnalités.

Si on ne veut pas que l’enfant soit saoulé au bout de quelques minutes de détection, il convient de choisir un appareil avec des fonctionnalités évidentes. La première est un écran, qui permet aux petits de visualiser la cible avant même de creuser. L’indice visuel est important pour eux, même si cela n’apporte rien de + aux performances de l’appareil, pour les enfants il s’agit d’un guide supplémentaire!! Ensuite, il faut privilégier un appareil dit multi-ton , c’est à dire que le son ne sera pas le même en fonction que l’objet détecté soit un déchet ou une monnaie. Cette fonction permet à l’utilisateur de faire le tri parmi les sons détectés. Ensuite, il faut pour les enfants que la canne soit réglable en hauteur et que son poids soit léger. Enfin, il convient de choisir un appareil avec des réglages minimes, pour que le jeu soit immédiat.

Quel détecteur choisir pour un enfant ?

Notre sélection d’appareil est le suivant et respecte les critères cités plus haut.

Par ordre de préférence, nous conseillons :

Le GO FIND 20 de minelab. C’est un appareil entièrement repliable au look futuriste, qui plaît beaucoup aux enfants. C’est l’appareil préféré des enfants!! Il peut être utilisé partout, aussi bien dans les terres intérieures que sur la plage l’été. Vraiment le détecteur de métaux pour enfant le plus apprécié. En plus, il se glisse dans un sac a dos car il ne mesure que 55 cm quand les autres font plus d’un mètre. Le lone Star de Bounty. Cet appareil est moins apprécié mais ses performances sont tout aussi honorables. Ses réglages sont ultra simples et sa garantie est de 5 ans! Enfin la dernière référence pour débuter la détection quand on est un enfant est le garrett ACE 150. Garrett est la marque numéro un et ils ont une longue expérience de l’utilisation des détecteurs de métaux. Ce modèle est le moins cher du marché mais sa qualité est parfois remise en question.

Conclusion sur les détecteurs de métaux pour enfant.

Si votre enfant a quitté la maternelle il y a quelques mois, cela ne sert à rien d’investir dans un appareil fiable. Quand on a 6 ou 7 ans, on se lasse vite des jeux et il serait dommage de gaspiller votre argent dans un bon détecteur. En revanche, si votre enfant, garçon ou fille, se rapproche des années collèges ou s’il est déjà au collège, alors il convient de lui offrir un bon appareil qui lui permettra de s’évader pendant de longues heures, de tuer le temps à la plage en été et de passer au crible tous les jardins des oncles et tantes.