Détecteur Garrett Ace 150

L’ACE 150 de Garrett fait preuve d’une puissance remarquable ! La compagnie Garrett, fabricante de détecteurs de métaux, approche son cinquantenaire avec une croissance constante au cours des années récentes. Tous les membres de l’équipe Garrett s’investissent avec détermination pour offrir à leur clientèle des détecteurs de métaux toujours plus efficaces, sophistiqués et à des prix compétitifs.

Tandis que d’autres entreprises de fabrication de détecteurs se focalisent sur la création de nouveaux modèles toujours plus innovants, parfois équivalant le prix d’une voiture d’occasion, Garrett a choisi une approche différente pour ses détecteurs de métaux. En effet, l’entreprise se dédie principalement à la conception de détecteurs pour les novices et utilisateurs intermédiaires, à un coût abordable et avec une qualité de fabrication irréprochable. C’est dans cette optique que le détecteur de métaux Garrett ACE 150 a été conçu, afin de rendre la détection de métaux, une activité de loisir, accessible à une majorité.

Détecteur de Métaux Garrett ACE 150

Spécifications techniques de l’ACE 150

L’ACE 150, le tout dernier détecteur de métaux d’entrée de gamme de Garrett, est une innovation radicale par rapport aux anciens détecteurs de la série Treasure Ace. Ce n’est pas simplement une mise à jour, mais une réinvention totale, à la fois esthétiquement et fonctionnellement.

Design

Le nouveau design du ACE 150, qui sera adopté par toute la nouvelle série, est à la fois attrayant et pratique.

La couleur jaune vif donne un aspect flashy à l’appareil.

L’ergonomie de l’appareil a été totalement repensée pour garantir un confort optimal lors de longues séances de prospection.

Poids et dimensions: L’ACE 150 ne pèse qu’environ 1,2 kg et mesure environ 1,2 mètres.

Fonctionnalités

L’ACE 150 se commande facilement grâce à trois boutons sur la console du détecteur de métaux:

Mode : Pour sélectionner le mode de discrimination. Sensibilité : Pour régler la sensibilité du détecteur de métaux, directement liée à la profondeur de détection de la machine. Power : Pour allumer le détecteur.

L’écran LCD du détecteur fournit des informations précises sur la cible, telles que :

Le type de métal de la cible.

La profondeur de la cible.

L’état de la batterie de l’ACE 150.

Le mode de discrimination choisi.

Modes de discrimination

L’ACE 150 offre trois modes de discrimination prédéfinis:

Un mode pour la détection de pièces d’or ou d’autres métaux. Un mode pour la détection de bijoux. Un mode tous métaux, qui est essentiellement une « non-discrimination ».

Alimentation

Le détecteur de métaux Garrett ACE 150 fonctionne avec 4 piles de type AA qui assurent entre 40 et 50 heures de détection (prévoyez plutôt 35-40h).

Les piles rechargeables peuvent être utilisées sans diminution de l’efficacité du détecteur, ce qui constitue un avantage significatif.

Garrett ACE 150 Metal Detector

Expérience terrain avec l’ACE 150

Mon premier essai avec l’ACE 150 de Garrett s’est déroulé dans mon jardin. D’emblée, ce qui m’a frappé, c’est la robustesse et la qualité de finition de l’appareil. Il est rare de trouver une telle excellence dans cette gamme de prix. Il n’y a pas de mouvements excessifs, le plastique ne craque pas, l’ACE 150 de Garrett respire vraiment la qualité. J’ai ensuite effectué quelques tests rapides sur divers objets et pièces. Le détecteur de métaux n’a commis aucune erreur, que ce soit sur la profondeur ou sur le type de métal de l’objet.

Ensuite, je me suis rendu sur le terrain pour mettre vraiment l’appareil à l’épreuve. J’ai choisi le mode « jewelry » et j’ai augmenté la sensibilité jusqu’à la troisième barre. J’ai été étonné par la tranquillité que dégageait le détecteur : il n’émet pas de fausses alertes, même lorsqu’on heurte la tête de détection. Cela démontre clairement que la tête a été conçue avec soin et est de très haute qualité.

L’appareil produit très peu de faux signaux. Les seules interférences qui ont gêné mon ACE 150 provenaient de grosses masses métalliques.

L’absence de la fonction « pinpoint » n’est pas un réel handicap, car l’ACE 150 de Garrett est un détecteur de métaux suffisamment précis. Vous serez donc en mesure de localiser rapidement votre cible.

J’ai également eu l’opportunité de tester l’ACE 150 sur la plage. Globalement, les résultats sont satisfaisants pour un détecteur de cette gamme de prix. Cependant, il est à noter que des effets de sol peuvent parfois survenir, ce qui peut vous amener à extraire des pierres du sable.

En résumé

Le Garrett ACE 150 est un détecteur de métaux d’entrée de gamme innovant, conçu avec une grande attention portée à l’ergonomie et à la performance. Cette innovation est une évolution radicale de la série Treasure Ace précédente, offrant des améliorations à la fois esthétiques et fonctionnelles.

Visuellement, le ACE 150 se démarque par son design innovant et sa couleur jaune vif. Conçu pour être pratique et confortable lors de longues séances de prospection, l’appareil est léger, ne pesant que 1,2 kg pour une longueur d’environ 1,2 mètres.

Le détecteur se caractérise par sa facilité d’utilisation, avec trois boutons de contrôle pour sélectionner le mode de discrimination, ajuster la sensibilité et allumer l’appareil. L’écran LCD fournit des informations détaillées sur la cible, y compris le type de métal, la profondeur de la cible, l’état de la batterie et le mode de discrimination choisi.

Le ACE 150 propose trois modes de discrimination prédéfinis, pour la détection de pièces d’or ou d’autres métaux, de bijoux, et un mode tous métaux. Il fonctionne avec 4 piles AA, offrant entre 35 et 40 heures de détection, et accepte aussi des piles rechargeables sans perte d’efficacité.

Sur le terrain, le ACE 150 se distingue par sa précision et sa tranquillité. Il ne donne que très peu de faux signaux, et sa tête de détection de qualité permet d’éviter les fausses alertes même lorsqu’elle est heurtée. Bien que l’appareil ne possède pas de fonction « pinpoint », il est suffisamment précis pour localiser rapidement les cibles.

En somme, le Garrett ACE 150 est un détecteur de métaux d’entrée de gamme robuste, fiable et abordable, idéal pour les débutants et les utilisateurs intermédiaires qui cherchent à se lancer dans la détection de métaux.

Tableau Récapitulatif : Détecteur de Métaux Garrett ACE 150

Caractéristiques Détails Design Nouveau design attrayant avec une couleur jaune vif Dimensions Poids de 1,2 kg avec une longueur d’environ 1,2 mètres Contrôles Trois boutons pour sélectionner le mode, régler la sensibilité et allumer l’appareil Affichage Écran LCD offrant des informations détaillées sur la cible, y compris le type de métal, la profondeur de la cible, l’état de la batterie et le mode de discrimination choisi Modes de Discrimination Trois modes prédéfinis pour la détection de pièces d’or ou d’autres métaux, de bijoux et un mode tous métaux Alimentation Fonctionne avec 4 piles AA, offrant entre 35 et 40 heures de détection. Compatible avec des piles rechargeables sans perte d’efficacité Performance sur le Terrain Robuste, précis et émet très peu de faux signaux. Bonne performance même en cas de chocs de la tête de détection Fonctionnalité Pinpoint Absence de la fonction « pinpoint », mais l’appareil est suffisamment précis pour localiser rapidement les cibles Prix Abordable, offrant un bon rapport qualité-prix pour un détecteur de métaux d’entrée de gamme